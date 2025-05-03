CyberPRO
3 мая, 13:35

Yakult Brothers с Флайфлаем прошла на DreamLeague 26

Камила Абдурахманова
корреспондент

Команда Yakult Brothers получила право участвовать в турнире DreamLeague 26.

Она обыграла команду Excel со счетом 2:0 в матче за второй слот на турнир от Китая.

Состав Yakult Brothers: Flyfly, Emo, Zeal, Pyw, Oli, Yakult (тренер).

Состав Excel: Manic, Butterflyeffect, Ss, Salad, Redpanda.

Теперь Yakult Brothers сыграет с командой Xtreme в гранд-финале ACL x ESL Challenger China. Обе команды уже обеспечили себе место на DreamLeague 26.

Турнир ACL x ESL Challenger China проходит с 1 по 3 мая в онлайне. Призовой фонд составляет 100 тысяч долларов, а победители получают два слота на DreamLeague 26.

