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Dyrachyo заявил, что в его ближайших планах нет возобновления карьеры: «Я выбрал не возвращаться»

dyrachyo.
Фото PGL

Киберспортсмен в дисциплине Dota 2 Антон «dyrachyo» Шкредов рассказал, что в его планах нет возвращения на профессиональную сцену. В ролике на YouTube-канале BetBoom Esports бывший игрок Gaimin Gladiators и Tundra Esports поведал о том, насколько ему комфортно находиться в инактиве и что текущий образ жизни ему нравится больше, чем карьера в киберспорте.

«Раньше, очевидно, было прикольно заводить новые знакомства, общаться, играть на турнирах, особенно когда выигрывал. Просто это совсем разное. Но сейчас я выбрал оставить все как есть, то есть не возвращаться.

Если мы говорим про «Доту», то сейчас там формат такой, что после «Инта» было уже шесть или семь турниров, будто бы тир-1 — «Дота» за «Дотой». Мне кажется, как зрителям, так и игрокам очень сильно это всё приедается, и однотипного становится очень много. По сути, ты сегодня выиграл турнир, а завтра или послезавтра уже можешь вылететь со следующего. И в чем ценность вообще победы? Лично для меня — не особо интересно. Ну и дома кайфовее в такой прекрасной компании», заявил Антон.

Напомним, что 23-летний профессиональный игрок в Dota 2 Антон «dyrachyo» Шкредов ушел в инактив в марте 2025 года. Его последней командой на текущий момент была Tundra Esports.

Владислав Корякин

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