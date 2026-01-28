«Я не слушаю других людей»: s1mple высказался о тех, кто критикует его игру

Снайпер состава BC.Game по CS2 Александр «s1mple» Костылев ответил на вопросы интервьюера перед началом IEM Krakow 2026. Он подметил, что его не волнует мнение людей, критикующих его, а также назвал причину.

«Я хочу выступить хорошо, как это было раньше на подобных турнирах. Конечно, это новая глава для меня. Сейчас мы стараемся играть как можно больше ивентов. Это единственный способ набрать форму — играть против лучших команд и постоянно тренироваться.

Стрессую ли я из-за постоянного давления со стороны зрителей? Обычно я не слушаю других людей, так как они смотрят за моей игрой, а не наоборот», — высказался Костылев перед началом матча против Legacy.

Отметим, что в первом раунде IEM Krakow 2026 команде s1mple удалось одержать победу. BC.Game обыграли бразильский ростер Legacy со счетом 2:0. При этом сам Александр закончил серию с рейтингом 1.26, став вторым на сервере по этому показателю.

Владислав Корякин