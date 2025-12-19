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19 декабря 2025, 23:37

Xtreme выбили Tundra с DreamLeague Season 27, выиграв во втором раунде нижней сетки со счетом 2:0

Pure, игрок Tundra.
Фото YouTube

В рамках второго раунда нижней сетки DreamLeague Season 27 состоялась встреча Xtreme и Tundra. Китайский коллектив оказался сильнее на обеих картах, завершив серию своей убедительной победой со счетом 2:0.

Таким образом, плей-офф турнира продолжается для Xtreme, а в следующем раунде им предстоит сыграть с победителем пары PARIVISION — OG. В то время как Tundra покидает DreamLeague Season 27, заняв 5-6 место.

DreamLeague Season 27 — тир-1 турнир по Dota 2 в онлайн-формате, проходящий с 10 по 21 декабря. 24 участника состязания ведут борьбу за призовой фонд в размере одного миллиона долларов, а также за 19,5 тысяч очков EPT.

Владислав Корякин
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