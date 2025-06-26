Xtreme Gaming одержали волевую победу над NAVI в четвертьфинале PGL Wallachia Season 5

Xtreme Gaming переиграли NAVI в четвертьфинале PGL Wallachia Season 5 со счетом 2-1. Китайский коллектив сумел одержать волевую победу в первом раунде плей-офф на ивенте в Бухаресте. Этот результат позволил Xtreme продолжить свой путь в верхей сетке, где их следующим соперникам станут Gaimin Gladiators, накануне обыгравшие Tundra Esports. Ранее Xtreme Gaming успешно завершили квалификацию на The International 14.