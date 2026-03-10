Xtreme Gaming уступили Aurora Gaming на групповом этапе PGL Wallachia Season 7

Китайский коллектив не справился к турецкой организацией — итоговый счет встречи составил 1-2.

Первая карта началась с победы Авроры — 5:22, но затем они не смогли справиться с Xtreme Gaming — на 38 минуте коллектив потерпел поражение со счетом 31:14. Решающей стала третья, что закончилась за 24 минуты — 6:16 и экономический перевес в 16 тысяч.

PGL Wallachia Season 7 — киберспортивный турнир по Dota 2, что проходит с 7 по 15 марта в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.