Сегодня, 17:45

Xtreme Gaming уступили Aurora Gaming на групповом этапе PGL Wallachia Season 7

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Aurora Gaming.
Фото Aurora Gaming

Китайский коллектив не справился к турецкой организацией — итоговый счет встречи составил 1-2.

Первая карта началась с победы Авроры — 5:22, но затем они не смогли справиться с Xtreme Gaming — на 38 минуте коллектив потерпел поражение со счетом 31:14. Решающей стала третья, что закончилась за 24 минуты — 6:16 и экономический перевес в 16 тысяч.

PGL Wallachia Season 7 — киберспортивный турнир по Dota 2, что проходит с 7 по 15 марта в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.

«Салават» вышел в плей-офф. Русские — на драфте отказов
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» победил «Акрон», ничья «Локо» с «Ахматом»: видео голов
«Арсенал» — «Волга»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 20-го тура 8 марта
«Торпедо» — «Родина»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 20-го тура 7 марта
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Сокол»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Поиск новой звезды «Авангарда» / Как дела у ЦСКА
«Динамо» (Москва) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» проведет домашний матч в Ярославле
Team Falcons покидают турнир PGL Wallachia Season 7, проиграв Vici Gaming

КХЛ на Кинопоиске

