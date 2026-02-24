Xtreme Gaming проиграли Tundra Esports на групповом этапе DreamLeague Season 28

Китайский коллектив не смог справится с интернациональной командой «Тундры» — итоговый счет встречи составил 2-0.

Команда с россиянином Иваном «Pure~» Москаленко оказалась значительно сильнее соперников. Сначала Tundra Esports выиграли за 37 минут со счетом 15:24, а затем за 48 минут — 16:42 и перевесом в 31 тысячу.

DreamLeague Season 28 — киберспортивный турнир, что проходит в онлайн-формате с 16 февраля по 1 марта. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.