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Xtreme Gaming — явный фаворит в матче с Nigma Galaxy за вылет с TI 14

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Ame.
Фото dota2ti

Прогноз и ставка на матч Xtreme Gaming — Nigma Galaxy 13 сентября 2025 года.

Букмекерская компания PARI считает Xtreme явным фаворитом данного противостояния. Коэффициент на их победу в матче составляет 1.43, в то время как на успех Нигмы предлагается коэффициент 2.83.

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На турнире подопечные KuroKy неплохо разогнались и текущая форма Nigma Galaxy выглядит значительно предпочтительнее, чем у пребывающих в кризисе китайцев. Даже в случае поражения Nigma с большой вероятностью смогут забрать как минимум одну карту.

Рекомендуемая ставка: Фора по картам Nigma Galaxy (+1,5) с коэффициентом 1.55

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