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2 апреля, 20:45

Wildcard и 4Zoomers сыграли самый быстрый матч в истории про-сцены Dota 2

Александр Курлянский
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Команды Wildcard Gaming и 4Zoomers установили рекорд по скорости завершения профессионального матча в Dota 2.

4Zoomers сдались на 6-й минуте 4-й секунде игры в квалификациях DreamLeague Season 26. На момент отказа от игры счет составлял 10:3 в пользу Wildcard Gaming.

Предыдущий рекорд (6 минут и 34 секунды) принадлежал матчу M5 против EHOME в 2012 году. Матч прошел в североамериканских закрытых квалификациях. Wildcard Gaming входит в топ-5 региона по версии DPC. 4Zoomers занимают 7-8-е место в текущем сезоне.

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