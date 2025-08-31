Tundra Esports подтвердила, что Whitemon столкнулся с визовыми трудностями перед The International 2025

Whitemon столкнулся с визовыми трудностями перед The International 2025, заявили в Tundra Esports.

Tundra Esports сообщила, что Мэтью «Whitemon» Филмон не сможет участвовать в The International 14 из-за визовых проблем. Клуб сделал всё возможное для получения документов, но бюрократические сложности помешали поездке в Германию. На его место в команде встанет Тобиас «Tobi» Бучнер, чтобы сохранить конкурентоспособность на турнире.

The International 2025 пройдет с 4 по 14 сентября в Германии и соберет лучшие команды и игроков мира.

Филатов Руслан