Вышло обновление в Counter-Strike 2 с новым видом Ancient и Shoots
Valve добавили ночную и дождливую версии для карт, внесли и другие изменения для графики, рендера и внутриигровой музыки.
Что затронули нововведения:
У Sawed-off изменили анимацию доставания и исправили баг с перезарядкой
Улучшили анимации доставания и быстрого осмотра для всех ножей
Улучшили анимации доставания и быстрого осмотра для AK, Galil, AUG, PP-Bizon
Улучшили анимации доставания для AWP, M4A4, M4A1-S
Добавили лимитированный скин на M4A1-S
Улучшили анимации старой модели SSG08
Добавили возможность менять соотношение и разрешение сторон в полноэкранном оконном режиме
Убрали задержку перед осмотром оружия при доставании
Исправили баг, из-за которого XM1014 перекрывал прицел во время перезарядки
Исправили баг, из-за которого из некоторого оружия можно было выстреливать слишком рано после доставания
Новая музыка вышла в продажу Deluge Music Kit Box (обычный и StatTrak)