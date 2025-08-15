Вышло обновление в Counter-Strike 2 с новым видом Ancient и Shoots

Valve добавили ночную и дождливую версии для карт, внесли и другие изменения для графики, рендера и внутриигровой музыки.

Что затронули нововведения:

У Sawed-off изменили анимацию доставания и исправили баг с перезарядкой

Улучшили анимации доставания и быстрого осмотра для всех ножей

Улучшили анимации доставания и быстрого осмотра для AK, Galil, AUG, PP-Bizon

Улучшили анимации доставания для AWP, M4A4, M4A1-S

Добавили лимитированный скин на M4A1-S

Улучшили анимации старой модели SSG08

Добавили возможность менять соотношение и разрешение сторон в полноэкранном оконном режиме

Убрали задержку перед осмотром оружия при доставании

Исправили баг, из-за которого XM1014 перекрывал прицел во время перезарядки

Исправили баг, из-за которого из некоторого оружия можно было выстреливать слишком рано после доставания