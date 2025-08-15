CyberPRO
15 августа, 11:44

Вышло обновление в Counter-Strike 2 с новым видом Ancient и Shoots

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Ночная версия карты Ancient.
Фото Valve

Valve добавили ночную и дождливую версии для карт, внесли и другие изменения для графики, рендера и внутриигровой музыки.

Что затронули нововведения:

  • У Sawed-off изменили анимацию доставания и исправили баг с перезарядкой

  • Улучшили анимации доставания и быстрого осмотра для всех ножей

  • Улучшили анимации доставания и быстрого осмотра для AK, Galil, AUG, PP-Bizon

  • Улучшили анимации доставания для AWP, M4A4, M4A1-S

  • Добавили лимитированный скин на M4A1-S

  • Улучшили анимации старой модели SSG08

  • Добавили возможность менять соотношение и разрешение сторон в полноэкранном оконном режиме

  • Убрали задержку перед осмотром оружия при доставании

  • Исправили баг, из-за которого XM1014 перекрывал прицел во время перезарядки

  • Исправили баг, из-за которого из некоторого оружия можно было выстреливать слишком рано после доставания

  • Новая музыка вышла в продажу Deluge Music Kit Box (обычный и StatTrak)

