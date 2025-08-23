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23 августа 2025, 11:12

Вышел патч к Dota 2 — он исправил баги с компендиумом The International

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип The International.
Фото Valve

Разработчики устранили проблемы, связанные с вылетом клиента, багами компендиума к The International 2025 и взаимодействия механик и способностей героев.

Наиболее полезные изменения:

  • Исправлена уязвимость, из-за которой можно было обойти ограничение на участие в фэнтези-лиге и расстановку прогнозов

  • Исправлен частый вылет клиента для MacOS, которые возникал при просмотре

  • Исправлена ошибка, из-за которой призовой фонд The International 2025 не увеличивался за счет продаж наборов со стикерами талантов

Компендиум к The International 2025 был добавлен 20 августа. В этом году на рост влияют только бандлы команд-участниц и кастеров — 30% от их продаж идут в призовой фонд чемпионата.

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