Вышел патч к Dota 2 — он исправил баги с компендиумом The International

Разработчики устранили проблемы, связанные с вылетом клиента, багами компендиума к The International 2025 и взаимодействия механик и способностей героев.

Наиболее полезные изменения:

Исправлена уязвимость, из-за которой можно было обойти ограничение на участие в фэнтези-лиге и расстановку прогнозов

Исправлен частый вылет клиента для MacOS, которые возникал при просмотре

Исправлена ошибка, из-за которой призовой фонд The International 2025 не увеличивался за счет продаж наборов со стикерами талантов

Компендиум к The International 2025 был добавлен 20 августа. В этом году на рост влияют только бандлы команд-участниц и кастеров — 30% от их продаж идут в призовой фонд чемпионата.