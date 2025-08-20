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20 августа 2025, 12:30

Вышел бесплатный компендиум и бандлы поддержки предстоящего TI2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип предстоящего The International 2025.
Фото Valve

Доход от проданных бандлов направляется авторам и в призовой фонд будущего турнира.

Об этом рассказала компания Valve — с каждого приобретенного комплекта 50% получает автор набора (команда или талант), а 30% направляется в призовой фонд соревнований The International 2025. Появилась и возможность для существования крупных неофициальных эфиров — распределение останется тем же. Fantasy-лига и прогнозы стали бесплатны и доступны всем игрокам. По итогам активностей Valve вручит эксклюзивную коллекцию Tyrian Regalia.
Финал The International 2025 состоится 11-14 сентября на арене Barclays Arena в Гамбурге (Германия). Призовой фонд турнира составит 1,6 миллионов долларов.

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