14 июля, 18:10

Владелец Aurora проиграл 1 миллион долларов, поставив на победу «ПСЖ» в финале Клубного чемпионата мира

Алексей Буланов
Состав Aurora Gaming по Dota 2.
Фото tg-канал Aurora Dota 2, Chess & WC3

Владелец киберспортивного клуба Aurora потерял 1 миллион долларов на финале КЧМ. Валерий «L3rich» Харитонов сделал ставку в размере 1 миллион долларов на победу «ПСЖ» в матче против «Челси», однако парижане потерпели разгромное поражение со счетом 0:3. Это уже не первый крупный проигрыш L3rich: в мае он поставил 750 тысяч долларов на «Интер» в финале Лиги чемпионов, но итальянский клуб уступил «ПСЖ» — 0:5.

Перед финалом КЧМ Харитонов написал в соцсетях: «Учусь на ошибках. Надо вернуть то, что «ПСЖ» забрал в финале ЛЧ. Если выиграем, разыграю поездки на топовые киберспортивные события: мейджор, Intel Extreme Masters, Worlds, Champions, М-7 и другие. Или, может, выкупим Симпла — он сейчас как раз столько и стоит». Однако ставка вновь не сыграла и Aurora опять оказалась в минусе.

  • Князь Болтконский

    А надо было Стоигненко послушать перед матчем,он все обосновал, почему Членси выиграет.Правда 3-1 прогнозировал а не 3-0

    14.07.2025

  • Колючий Пушистик

    Организация Aurora Gaming зарегистрирована в Сербии в 2022 году. Так что может владелец запросто делает ставки заграницей. Ничто так не радует, как проигрыши лудоманов.

    14.07.2025

  • Valekka

    Этот выпускник детского сада пытается научиться громким,зазывающим заголовкам.Наверно Бухаев и Микеля проинструктировали!!

    14.07.2025

  • Valekka

    Это где же в России можно лям зелени поставить?! Что ещё за Буланов? Буйный фантазёр-малолетка?! На российских площадках даже 300К рублёв проблемно поставить,сразу событие блокируют.

    14.07.2025

  • hant64

    И если ты родился баобабом, то будешь баобабом тыщщу лет, пока помрёшь:smile: Только откуда у баобаба лям долларов взялись? Ну, как пришло, так и ушло.

    14.07.2025

