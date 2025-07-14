Владелец Aurora проиграл 1 миллион долларов, поставив на победу «ПСЖ» в финале Клубного чемпионата мира

Владелец киберспортивного клуба Aurora потерял 1 миллион долларов на финале КЧМ. Валерий «L3rich» Харитонов сделал ставку в размере 1 миллион долларов на победу «ПСЖ» в матче против «Челси», однако парижане потерпели разгромное поражение со счетом 0:3. Это уже не первый крупный проигрыш L3rich: в мае он поставил 750 тысяч долларов на «Интер» в финале Лиги чемпионов, но итальянский клуб уступил «ПСЖ» — 0:5.

Перед финалом КЧМ Харитонов написал в соцсетях: «Учусь на ошибках. Надо вернуть то, что «ПСЖ» забрал в финале ЛЧ. Если выиграем, разыграю поездки на топовые киберспортивные события: мейджор, Intel Extreme Masters, Worlds, Champions, М-7 и другие. Или, может, выкупим Симпла — он сейчас как раз столько и стоит». Однако ставка вновь не сыграла и Aurora опять оказалась в минусе.