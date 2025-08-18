Vitality сыграет с Team Liquid в первом раунде EWC 2025 по CS2

Team Vitality встретится с Team Liquid в первом раунде EWC. Игра начнется 20 августа в 14.00 МСК.

CS2 at Esports World Cup 2025 один из престижнейших турниров сезона с призовым фондов 1,25 миллионов долларов, из которых победителей получит 500 тысяч, а также 1000 в общекомандный зачет EWC. В ивенте принимают участие лучшие команды мира: Team Vitality, MOUZ, Team Spirit, Team Falcons, The MongolZ, Aurora Gaming, FaZe Clan и другие топовые коллективы. Матчи пройдут с 20 по 24 августа.