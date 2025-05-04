CyberPRO
4 мая, 14:50

Vitality установила второй по величине винстрик в истории CS

Александр Курлянский

Team Vitality одержала 24 победы подряд на LAN-турнирах по CS2, обойдя рекорд Team Liquid. Об этом сообщается на статистическом портале HLTV.

Текущая серия Vitality началась после поражения от G2 Esports на IEM Cologne 2024. 24-ю победу команда оформила в полуфинале BLAST Rivals 2025 против Team Spirit.

Исторический рекорд принадлежит шведской NIP (60 побед в 2012-2013 годах). Vitality может продолжить серию сегодня в финале против Falcons.

BLAST Rivals 2025 проходит в Копенгагене с 30 апреля по 4 мая. Призовой фонд — 350 тысяч долларов.

Источник: HLTV
