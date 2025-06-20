CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

20 июня 2025, 23:16

Vitality одолели NAVI и вышли в полуфинал BLAST.tv Austin Major 2025

Алексей Буланов
Team Vitality.
Фото HLTV

Team Vitality переиграли Natus Vincere в четвертьфинале BLAST.tv Austin Major 2025. Команда, представляющая французскую организацию, оказалась сильнее на Mirage (13-9) и Nuke (13-11).

Статистика матча.
Фото HLTV

Этот результат позволил «Пчелам» выйти в полуфинал ивента в Остине, а «Рожденные побеждать», в свою очередь, покинули турнир, заняв 5-8 место и заработав 45 тысяч долларов. После вылета Spirit именно коллектив Дана «apEX» Мадесклера стал единоличным фаворитом мейджора.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
«Спартак» обыграл «Торпедо» в матче с 13 голами
В списке опознанных погибших при пожаре в Кран-Монтане не оказалось граждан РФ
В Латвии сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море
«Манчестер Сити» и «Челси» сыграли вничью
Романова оставят, Барко требует денег, спортдир Кахигао поставил на паузу все трансферы. Что происходит в «Спартаке»
WP сообщила об оглашении обвинений в адрес Мадуро в суде Нью-Йорка 5 января
Популярное видео
Кузнецов переходит в «Салават». Новый тренер «Трактора»
Кузнецов переходит в «Салават». Новый тренер «Трактора»
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Евгений Кузнецов уйдет из «Металлурга»
Евгений Кузнецов уйдет из «Металлурга»
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сибирь» вернула Андреоффа, Замула обменян в «Питтсбург»
«Сибирь» вернула Андреоффа, Замула обменян в «Питтсбург»
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Хо-Сэнг возвращается в «Салават Юлаев». Кризис «Динамо»
Хо-Сэнг возвращается в «Салават Юлаев». Кризис «Динамо»
Каблуков перешел к «драконам», обмен Чинахова
Каблуков перешел к «драконам», обмен Чинахова
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Алексей Ковалев — в «Шанхае»
Алексей Ковалев — в «Шанхае»
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» против «Металлурга» — скрытый финал?
«Авангард» против «Металлурга» — скрытый финал?
Разин остается в «Металлурге» еще на два сезона
Разин остается в «Металлурге» еще на два сезона
«Нефтехимик» хочет на равных играть с фаворитами
«Нефтехимик» хочет на равных играть с фаворитами
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Afoninje не согласился бы работать тренером даже в топовой команде

The MongolZ сокрушили FaZe и вышли в полуфинал BLAST.tv Austin Major 2025

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости