Vitality одолели NAVI и вышли в полуфинал BLAST.tv Austin Major 2025

Team Vitality переиграли Natus Vincere в четвертьфинале BLAST.tv Austin Major 2025. Команда, представляющая французскую организацию, оказалась сильнее на Mirage (13-9) и Nuke (13-11).

Статистика матча. Фото HLTV

Этот результат позволил «Пчелам» выйти в полуфинал ивента в Остине, а «Рожденные побеждать», в свою очередь, покинули турнир, заняв 5-8 место и заработав 45 тысяч долларов. После вылета Spirit именно коллектив Дана «apEX» Мадесклера стал единоличным фаворитом мейджора.