Team Vitality обыграла Team Liquid в четвертьфинале BLAST Bounty 2025 Season 2

Французская команда — топ-1 в мире не без труда, но разобралась с легендарной киберспортивной организацией Liquid.

Первая карта была выбрана «ликвидами». Сначала они сильно уступали, после чего вышли на камбэк, но на овертайме со счетом 16:13 проиграли. Второй раунд встречи состоялся на Nuke — он стал еще более жарким, количество овертаймов увеличилось до двух, но Vitality одержала верх и вышла в полуфинал BLAST Bounty 2025 Season 2.

BLAST Bounty 2025 Season 2 Finals — заключительный турнир, который проходит на Мальте с 14 по 17 августа. Призовой фонд соревнований по CS2 составляет 500 тысяч долларов.