14 августа, 20:45

Vitality хочет побить рекорд Astralis по количеству трофеев за один год

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Vitality на турнире IEM Cologne 2025.
Фото HLTV

Об этом рассказал капитан команды по CS2 Дан apEX Мадесклер, отвечая на вопросы HLTV.

Амбиции команды на вторую половину сезона — минимум догнать легендарную датскую киберспортивную организацию Astralis, которая поставила рекорд в 2019 году, забрав 10 кубков за календарный год. В качестве наиболее приоритетных apEX выделил предстоящую игру на Esports World Cup и охоту за вторым подряд мейджором.

На данный момент команда уже имеет 8 трофеев, которые она смогла получить в первой половине 2025 года. Следующая игра Vitality состоится в рамках BLAST Bounty 2025 Season 2 Finals.

