Virtus.рro подписала российского шахматиста Есипенко

Virtus.pro объявила о подписании шахматиста Андрея Есипенко.

«Шахматы — дисциплина с богатейшей историей и огромным потенциалом в цифровой среде. Андрей — один из сильнейших молодых гроссмейстеров в мире, и мы рады возможности сотрудничать с ним. У нас нет сомнений, что он пройдет квалификацию на EWC, а по итогам турнира мы сможем определиться с дальнейшим вектором развития этой дисциплины в нашем клубе», — отметил Николай Петросян, CEO Virtus.pro.

Следующий турнир для Есипенко — Chess.com Classic, который состоится с 18 по 23 мая. Там шахматисты смогут заработать очки CCT, которые нужны для квалификации на EWC.

На данный момент Есипенко занимает седьмое или восьмое место в общем зачете CCT с 30 очками.

Призовой фонд чемпионата по шахматам на EWC — 1,5 миллиона долларов. Турнир пройдет с 31 июля по 3 августа в формате рапида 10+0.