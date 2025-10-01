Virtus.pro заполучили слот в основную стадию FISSURE Playground 2 по Dota 2

Матч состоялся против AVULUS и продлился практически три часа и закончился с итоговым счетом 1-2.

Затяжное и изматывающее испытание на трех картах — победа особенно важна в таких стычках. Первый раунд закончился уверенно для VP — 11:32 и запас в 34 тысячи. Во втором «медведи» не смогли справиться с напором и уступили — 37:20 и экономический перевес в пользу AVULUS. Последняя — самая напряженная, несмотря на количество фрагов 22:21 — финансовое положение всё решило в пользу Virtus.pro.

FISSURE Playground 2 — киберспортивный турнир по Dota 2, который будет проходить с 23 октября по 2 декабря 2025 года в Белграде (Сербия). Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.