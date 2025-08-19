Virtus.pro дебютирует на FISSURE Universe: Episode 6 в матче против Liquid

Virtus.pro начнут свой путь на FISSURE Universe: Episode 6 встречей с Team Liquid. Матч начнется 20 августа в 11.00 МСК. FISSURE Universe: Episode 6 — тир-1 онлайн-турнир по Dota 2 с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Среди участников такие коллективы, как Team Liquid, PARIVISION, Team Spirit, Aurora Gaming, BetBoom Team и другие топовые команды. Это последний крупный ивент перед The International 2025 в Гамбурге.