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18 августа 2025, 21:05

Virtus.pro дебютирует на EWC по CS2 матчем против MOUZ

Алексей Буланов
fame.
Фото liquipedia

Virtus.pro сойдется с MOUZ в первом раунде EWC. Матч начнется 20 августа в 20.30 МСК.

CS2 at Esports World Cup 2025 один из престижнейших турниров сезона с призовым фондов 1,25 миллионов долларов, из которых победителей получит 500 тысяч, а также 1000 в общекомандный зачет EWC. В ивенте принимают участие лучшие команды мира: Team Vitality, MOUZ, Team Spirit, Team Falcons, The MongolZ, Aurora Gaming, FaZe Clan и другие топовые коллективы. Матчи пройдут с 20 по 24 августа.

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