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28 августа 2025, 22:55

Virtus.pro сыграет с M80 в матче навылет с квалификаций на BLAST Open Fall 2025

Алексей Буланов
FL1T.
Фото liquipedia

Virtus.pro сыграет с M80 в матче навылет с квалификаций к BLAST Open Fall 2025. BO3-противостояние начнется 29 августа в 13.00 МСК. BLAST Open Fall 2025 — тир-1 LAN-турнир по CS2, который пройдет с 5 по 7 сентября в Лондоне. Шесть команд, прошедшие закрытые онлайн-квалификации, будут бороться за призовой фонд в 330 тысяч долларов. Этот матч станет важной проверкой сил для обоих коллективов в борьбе за попадание на престижный ивент.

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