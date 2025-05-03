Virtus.pro впервые собрала команду по Teamfight Tactics

Киберспортивная организация Virtus.pro объявила о создании первого в своей истории состава по автобаттлеру TFT (Teamfight Tactics).

Состав Virtus.pro по Teamfight Tactics: K1an, Maris, NCC1, Milo, Le Chuyen (тренер).

«Автобаттлеры — один из самых молодых жанров, представленных на EWC. Несмотря на это, конкуренция в TFT довольно высока. С учtтом безупречной репутации Riot Games, здесь есть хорошая возможность заложить фундамент для конкурентоспособной команды и продолжить укреплять позиции Virtus.pro как передового мультигейминга», — отметил Николай Петросян, CEO Virtus.pro.

Первые официальные матчи стартуют 8 мая.