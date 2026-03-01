Virtus.pro подписали североамериканский ростер и возвращаются в Call of Duty: Warzone

Легендарная киберспортивная организация Virtus.pro объявила о долгожданном возвращении в дисциплину Call of Duty: Warzone. Вопреки ожиданиям, «медведи» сделали ставку не на европейский или российский рынок, а подписали полноценный североамериканский состав, уже успевший громко заявить о себе на мировой арене.

В новый ростер вошли опытные игроки с североамериканской сцены, которые имеют за плечами впечатляющие результаты на турнирах самого высокого уровня. Несмотря на то, что эти соревнования относятся к категории «тир-S» (не входящие в официальную лигу, но престижные), новобранцы VP сумели попасть в число сильнейших на таких гранд-финалах, как World Series of Warzone (WSOW) — Global Finals, а также достойно проявили себя на престижном Кубке мира по киберспорту (Esports World Cup) в Эр-Рияде.