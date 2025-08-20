Virtus.pro уступили Team Liquid на FISSURE Universe: Episode 6

Российский состав был близок к ничьей, но не смог дожать противника итоговый счет составил 2-0.

Первая карта не задалась для «медведей» с самого начала и закончилась меньше чем за 30 минут со счетом 8:29. После на второй «ликвиды» расслабились и практически отдали раунд, но экономический перевес сыграл свою роль, не оставив места для VP — 28:34.

FISSURE Universe: Episode 6 — тир-1 онлайн-турнир по Dota 2 с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Среди участников такие коллективы, как Team Liquid, PARIVISION, Team Spirit, Aurora Gaming, BetBoom Team и другие топовые команды.