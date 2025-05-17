Virtus.pro уступила Shopify Rebellion в стадии Play-In на FISSURE Universe: Episode 5
В верхней сетке плей-офф Play-In стадии турнира FISSURE Universe: Episode 5 команда Shopify Rebellion одержала победу над Virtus.pro со счетом 2:0.
Shopify Rebellion под руководством Энцо Timado Гианолии получила слот на основном этапе турнира. Virtus.pro под руководством Никиты Daxak Кузьмина перешла в нижнюю сетку, где встретится с победителем матча между Runa Team и AVULUS. Игра запланирована на 18 мая в 13:00 по московскому времени.
Стадия Play-In на FISSURE Universe: Episode 5 проходит с 12 по 18 мая в онлайн-формате. Команды борются за два слота на основном этапе чемпионата, который пройдет с 30 июня по 3 июля.
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