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Virtus.pro уступают победу GamerLegion на BLAST Open London 2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды GamerLegion.
Фото GamerLegion

Российский коллектив не смог прервать свою серию поражений от «Легиона», уступив со счетом 2-0.

VP продолжают проигрывать на турнирах, в особенности, если сталкиваются с GamerLegion. «Медведи» отдали Dust2 — собственный пик, со счетом 7:13. После чего «Легион» не стал отдавать и Ancient, хотя в какой-то момент Virtus.pro и попытались справиться с ними, но счет — 9:13.

BLAST Open London 2025 — киберспортивный турнир, который пройдет в Лондоне с 5 по 7 сентября 2025 года. С 27 августа до 1 сентября идет закрытая квалификация, которая определит команды, которые пройдут в плей-офф. Призовой фонд соревнований по CS2 составляет 400 тысяч долларов.

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