Virtus.pro уступают победу GamerLegion на BLAST Open London 2025

Российский коллектив не смог прервать свою серию поражений от «Легиона», уступив со счетом 2-0.

VP продолжают проигрывать на турнирах, в особенности, если сталкиваются с GamerLegion. «Медведи» отдали Dust2 — собственный пик, со счетом 7:13. После чего «Легион» не стал отдавать и Ancient, хотя в какой-то момент Virtus.pro и попытались справиться с ними, но счет — 9:13.

BLAST Open London 2025 — киберспортивный турнир, который пройдет в Лондоне с 5 по 7 сентября 2025 года. С 27 августа до 1 сентября идет закрытая квалификация, которая определит команды, которые пройдут в плей-офф. Призовой фонд соревнований по CS2 составляет 400 тысяч долларов.