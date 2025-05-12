CyberPRO
12 мая, 14:55

Virtus.pro разгромила Runa Team в дебютном матче стадии Play-In на FISSURE Universe: Episode 5

Камила Абдурахманова
корреспондент

В первой игре группового этапа Play-In на турнире FISSURE Universe: Episode 5 по Dota 2 команда Virtus.pro одержала победу над Runa Team. Никита Daxak Кузьмин и его товарищи по команде заработали два очка.

Следующая игра между командами Edge и OG начнется 12 мая в 13.00 по московскому времени.

Стадия Play-In на FISSURE Universe: Episode 5 проходит онлайн с 12 по 18 мая. Две лучшие команды получат право участвовать в основном этапе чемпионата, который состоится с 30 июня по 3 июля.

