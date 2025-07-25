Virtus.pro проиграли Heroic и покидают IEM Cologne 2025

Российский состав уступил с итоговым счетом 2-0, коллектив Heroic состоит из белорусов и шведов — выходит в плей-офф.

VP попытались заполучить преимущество над противником, но им не удалось перехватить инициативу на обеих картах. Сначала Overpass закончился со счетом 8:13, а затем и Mirage пошел для киберспортсменов из России не лучшим образом — в итоге счет матча 10:13.

Киберспортивный турнир IEM Cologne 2025 проходит с 23 июля по 3 августа в Кельне (Германия). Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.