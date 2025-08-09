Virtus.pro одержали верх над VozWooden на Winline EPIC Standoff 2 PawPaw: Ep.2
Финал нижней сетки закончился со счетом 3-0, теперь «медведи» вновь столкнуться с CYBERSHOKE в гранд-финале.
VP буквально повторили ситуацию прошлого эпизода соревнований и одержали уверенную победу над VozWooden — сначала они забрали Dune со счетом 13:11. После этого еще на двух картах — Zone 7 и Breeze, Virtus.pro показали уровень своей подготовки, сделав 13:9 и 13:4. Гранд-финал состоится 10 августа в 16.00 в формате Bo5.
Winline EPIC Standoff 2 PawPaw: Ep.2 — СНГ-турнир, который организует компания Winline по дисциплине Standoff 2. Призовой фонд турнира — 2 миллиона рублей.
