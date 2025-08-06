Virtus.pro обыграла MIBR на BLAST Bounty 2025 Season 2

Встреча выдалась непростой, но российский коллектив одержал верх со счетом 2:0.

Первая карта была выбрана бразильцами, но сразу для них не пошла, хотя и была совершена попытка сделать камбэк, счет составил 8:13. На второй же атмосфера стала куда более жаркой, целых 3 овертайма и игра на равных, но VP смогла наконец перехватить инициативу и достойно показать свой уровень — 19:22.

BLAST Bounty 2025 Season 2 — промежуточный онлайн-турнир, который позволяет командам пройти в финальный этап — он пройдет на Мальте с 14 по 17 августа. Призовой фонд BLAST Bounty 2025 S2 Finals составляет 500 тысяч долларов.