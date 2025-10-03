Virtus.pro обыграли Balaclavas на квалификации PGL Wallachia Season 6

Российский коллектив по Dota 2 одержал верх в нижней сетке закрытых отборочных — их соперник покидает турнир со счетом 2-0.

Команда Никиты Daxak Кузьмина продолжает свое движение в квалификации без права на ошибку. Обе карты против Balaclavas были отыграны уверенно, сначала со счетом 35:13 и серьезным экономическим перевесом, а затем с равным по киллам в 28:28, но высоким качеством игры, что и позволило выиграть.

PGL Wallachia Season 6 — киберспортивный турнир, который пройдет с 13 по 23 ноября в Бухаресте (Румыния). Сейчас проходят закрытые отборочные соревнования, которые определят игроков основной стадии, помимо тех, кто уже получил приглашения. Призовой фонд турнира составит 1 миллион долларов.