Virtus.pro обыграла Edge в стадии Play-In на FISSURE Universe: Episode 5
Virtus.pro одержала победу над командой Edge в группе А на этапе Play-In турнира FISSURE Universe: Episode 5 по Dota 2. Это вторая победа подряд для команды Никиты Daxak Кузьмина.
Следующий матч на чемпионате состоится между OG и MOUZ. Игра начнется 14 мая в 15.30 по московскому времени.
Этап Play-In FISSURE Universe: Episode 5 проходит с 12 по 18 мая в онлайн-формате. Команды борются за два слота на основном этапе чемпионата, который пройдет с 30 июня по 3 июля.
