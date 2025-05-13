CyberPRO
13 мая, 15:30

Virtus.pro обыграла Edge в стадии Play-In на FISSURE Universe: Episode 5

Камила Абдурахманова
корреспондент

Virtus.pro одержала победу над командой Edge в группе А на этапе Play-In турнира FISSURE Universe: Episode 5 по Dota 2. Это вторая победа подряд для команды Никиты Daxak Кузьмина.

Следующий матч на чемпионате состоится между OG и MOUZ. Игра начнется 14 мая в 15.30 по московскому времени.

Этап Play-In FISSURE Universe: Episode 5 проходит с 12 по 18 мая в онлайн-формате. Команды борются за два слота на основном этапе чемпионата, который пройдет с 30 июня по 3 июля.

