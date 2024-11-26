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Сегодня, 15:55

Virtus.pro объявила о запуске клуба на FACEIT

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Киберспортивная организация Virtus.pro объявила о начале новой клубной истории на киберспортивной платформе FACEIT. Выход патча запланирован на 26 ноября.

«Мерч клуба, крутые призы за скилл и честные игры внутри большого Медвежьего комьюнити CS2 — это лишь малая часть того, что ждет на старте нашего сотрудничества c FACEIT», — приводит слова Virtus.pro Cybersport.metaratings.ru.

Кроме того, подписчики киберспортивной платформы FACEIT получат доступ к Premium Super Match. В данном режиме можно будет получать 30 ELO за матч. В системе подбора игроков Veteran MM геймеры смогут играть с другими участниками, которые имеют схожий уровень игры и такое же количество матчей. Через Party Finder можно будет найти тиммейтов перед матчем.

Источник: Cybersport.metaratings.ru
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