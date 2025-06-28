CyberPRO
28 июня, 20:38

BetBoom Team выиграли матч против Team Spirit в полуфинале нижней сетки PGL Wallachia Season 5

Победный пост BB Team.
Фото tg BB Team

В тяжелой игре BetBoom добывает победу, выигрывая Spirit со счетом 2:1.

В противостоянии двух СНГ-команд победителем вышла BetBoom, которая сыграет в финале нижней сетки против Team Liquid 29 июня в 11.00 по МСК.

MVP серии стал мидер команды BB Team Данил «gpK~» Скутин, показавший сильное выступление на сигнатурном Puck.

Team Spirit покидают турнир, заняв 4 место и заработав 80 тысяч долларов призовых.

Филатов Руслан

