7 мая, 10:45

Valve снизила курс доллара в Steam до 81 рубля

Александр Курлянский

Компания Valve обновила валютный курс в Steam, установив соотношение 1 доллар = 81 рубль. Изменения затронули цены внутри Dota 2 и CS2.

Арканы стоят 2850 рублей, а не 3400, сундуки —245 рублей вместо 290. Также подписку на Dota Plus теперь можно приобрести за 325 рублей вместо 385. Приобрести арсенальный пропуск в CS2 теперь можно за 1300 рублей вместо 1550, а открытие кейса теперь стоит 204 рубля, а не 240.

Обновление связано с изменением курса. Цены в долларах остались прежними.

