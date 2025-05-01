CyberPRO
1 мая, 12:50

Valve исправила эксплойт, позволявший следить за статистикой про-игроков в матчмейкинге и на КВ

Камила Абдурахманова
корреспондент

Разработчики Dota 2 устранили уязвимость, которая позволяла пользователям отслеживать статистику профессиональных игроков в тренировочных матчах и матчмейкинге, сообщает аналитик Team Spirit Марк sikle Лерман.

30 апреля один из пользователей нашел способ обойти ограничение Valve на доступ к статистике матчей геймеров с рейтингом выше 8,5 тысячи MMR. Он создал сайт, где публиковал информацию об играх киберспортсменов.

В конце марта 2025 года Valve сделала статистику матчей игроков с 8,5 тысячи MMR и выше приватной. Из-за этого сервисы вроде Dota2ProTracker перестали собирать данные из высокорейтингового матчмейкинга. После этого портал позволил игрокам самостоятельно загружать свои реплеи.

