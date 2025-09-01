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Вадим tO0RO Арьков — новый участник основного состава Virtus.pro

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Вадим tO0RO Арьков.
Фото Virtus.pro

Ранее игрок находился в молодежном составе организации VP.Prodigy — после серии тестирований он получил приглашение на позицию опорника.

Новый состав команды Virtus.pro:

  • Пётр «fame» Болышев

  • Евгений «FL1T» Лебедев

  • Кайсар «ICY» Файзнуров

  • Илья «Perfecto» Залуцкий

  • Вадим «tO0RO» Арьков

  • Иван «F_1N» Кочугов (тренер)

Вадим tO0RO Арьков состоял в VP.Prodigy с октября 2024 года, участвовал в ее составе, забирая турниры и постепенно поднимая молодежный состав выше в рейтинге HLTV. Официальный портал Virtus.pro показывает, что индивидуальный стабильный рейтинг игрока — 1.15.

Первым испытанием для нового участника «медведей» станет FISSURE Playground #2, который пройдет в Белграде (Сербия) с 12 по 21 сентября.

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