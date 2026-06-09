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Сегодня, 14:00

В топ-16 мейджора IEM Cologne Major 2026 прошли 15 россиян — впервые с 2022 года PGL Major Antwerp 2022

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип турнира IEM Cologne Major 2026.
Фото ESL

Впервые с PGL Major Antwerp 2022 15 российских игроков вошли в топ-16 мейджора по CS. Никто из них не вылетел на первой стадии IEM Cologne Major 2026, кроме снайпера MIBR Климентия kl1m Кривошеева.

Между PGL Major Antwerp 2022 и IEM Cologne Major 2026 на BLAST.tv Paris Major 2023 было меньше всего россиян в топ-16. В Париже страну представляли Natus Vincere (Илья Perfecto Залуцкий и Денис electroNic Шарипов) и G2 Esports (Илья m0NESY Осипов). Антверпен и Кельн стали рекордными по числу российских участников.

IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, который проходит в Кельне (Германия) с 2 по 21 июня. Призовой фонд соревнований — 1,25 миллиона долларов.

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