В Токио пройдет международный турнир EVO Japan 2025 по Tekken 8

С 9 по 11 мая 2025 года в Токио пройдет крупный международный турнир по Tekken EVO Japan 2025, который является одним из этапов серии мировой серии Evolution.

Матчи будут проходить с выбыванием до двух поражений с верхней и нижней сетками. Общий призовой фонд составит 8 миллионов рублей.

От России в турнире примут участие три спортсмена: действующий чемпион России Вячеслав Caliber Новиков, обладатель Кубка России Алексей Higem Комиссаров и многократный призёр Чемпионата и Кубка России Сергей Strog Платов.

Вячеслав Caliber Новиков в этом году впервые поедет на турнир в Японию.

— У меня положительные ожидания от турнира, очень хочу показать лучшую игру. Сейчас я нахожусь в очень хорошей форме, поэтому буду стараться победить. Тренируюсь каждый день, играю ранговые сессии. Недавно в Tekken вышел новый персонаж (Анна Уильямс) и, так как с ним надо разобраться, то я ищу людей, которые на нем играют и стараюсь с ними разыграть все возможные ситуации. Могу сказать, что у меня гибридный формат подготовки (ранговые сессии и отдельные наигровки с конкретными игроками), — сказал Caliber.

За ходом турнира в Токио можно будет следить в социальных сетях Федерации компьютерного спорта России: ВК, Telegram и Одноклассники.