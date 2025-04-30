CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

30 апреля, 15:51

В Токио пройдет международный турнир EVO Japan 2025 по Tekken 8

С 9 по 11 мая 2025 года в Токио пройдет крупный международный турнир по Tekken EVO Japan 2025, который является одним из этапов серии мировой серии Evolution.

Матчи будут проходить с выбыванием до двух поражений с верхней и нижней сетками. Общий призовой фонд составит 8 миллионов рублей.

От России в турнире примут участие три спортсмена: действующий чемпион России Вячеслав Caliber Новиков, обладатель Кубка России Алексей Higem Комиссаров и многократный призёр Чемпионата и Кубка России Сергей Strog Платов.

Вячеслав Caliber Новиков в этом году впервые поедет на турнир в Японию.

— У меня положительные ожидания от турнира, очень хочу показать лучшую игру. Сейчас я нахожусь в очень хорошей форме, поэтому буду стараться победить. Тренируюсь каждый день, играю ранговые сессии. Недавно в Tekken вышел новый персонаж (Анна Уильямс) и, так как с ним надо разобраться, то я ищу людей, которые на нем играют и стараюсь с ними разыграть все возможные ситуации. Могу сказать, что у меня гибридный формат подготовки (ранговые сессии и отдельные наигровки с конкретными игроками), — сказал Caliber.

За ходом турнира в Токио можно будет следить в социальных сетях Федерации компьютерного спорта России: ВК, Telegram и Одноклассники.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Cybershoke снялась с BetBoom LanDaLan 2. Команду заменит ex-Aurora

Team Falcons победила FaZe Clan в дебютном матче на BLAST Rivals Spring 2025

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости