В «Титанах 2» обычные спортсмены столкнулись с киберспортсменом — и он справился с испытаниями
Киберфутболист Роберт «Уфенок» Фахретдинов принял участие во втором сезоне реалити-шоу «Титаны» на ТНТ. В рамках этой передачи атлеты со всей страны соревнуются за приз в 10 миллионов рублей.
Фото соцсети Роберта Фахретдинова
Чтобы пройти первое испытание с говорящим названием «Сайклинг», участникам нужно было проехать как можно больше километров — для этого давалось 3 заезда по 10 минут.
Среди соперников Фахретдинова были олимпийские чемпионы и мастера спорта, однако киберспортсмен не ударил в грязь лицом и прошел на следующий этап шоу.
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