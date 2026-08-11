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11 августа, 22:27

В Throne and Liberty открыли новый регион и повысили максимальный уровень

Обновление «Таландра» добавило в Throne and Liberty новый регион.
Фото Astrum Entertainment

Издатель Astrum Entertainment выпустил обновление «Таландра» для MMORPG Throne and Liberty от студии FirstSpark Games. В игре появился одноименный регион с продолжением основной сюжетной линии, новыми PvE-активностями и боссами.

«Таландра» состоит из шести областей. На территории региона расположены десять мегалитов и три открытых подземелья, а игрокам доступны шесть мировых событий. Одновременно максимальный уровень персонажа повысили до 55. По мере прокачки открываются новые миссии развития, региональные контракты и боссы, а на 55-м уровне становится доступна вторая страница раздела «Вех».

Разработчики также переработали систему оружейного мастерства. Вместо линейной прокачки появилось древо талантов с четырьмя направлениями — атака, защита, поддержка и тактика. Каждое оружие теперь можно развивать до 200-го уровня.

Кроме того, в Throne and Liberty добавили редкое и эпическое снаряжение второго ранга и новую систему артефактов. Изменения затронули и руны: они стали универсальными и больше не требуют отдельной прокачки для каждого предмета.

Обновление «Таландра» уже доступно в версиях Throne and Liberty на VK Play и Astrum Play. В России, странах СНГ и ряде других регионов издателем игры выступает Astrum Entertainment.

Виталий Климов

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