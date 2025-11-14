CyberPRO
Сегодня, 12:22

В ноябре стартуют Открытые киберспортивные игры Сбера и ФКСР 2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип Открытых киберспортивных игр Сбера 2025.
Фото ФКСР

В 2025 году соревнования пройдут по двум дисциплинам: «Тактический трехмерный бой» (Counter-Strike 2) и «Боевая арена» (Dota 2). Общий призовой фонд турнира — 4 миллиона рублей.

Отборочный этап пройдет 22 и 23 ноября в онлайн-формате. В каждый из двух дней определится по одному финалисту в Dota 2 и Counter-Strike 2. Все матчи отборочного этапа будут сыграны до одной победы, за исключением финальных матчей (до двух побед).

Полуфиналы и финалы Открытых киберспортивных игр Сбера состоятся 6 и 7 декабря на «VK Play Арене» в Москве.

Титульным партнером Открытых киберспортивных игр стал Сбер. Компания подготовила специальные денежные номинации по обоим видам программ:

— «Наибольший вклад» — 100 тысяч рублей (Dota 2)

— «Невероятный момент» — 100 тысяч рублей (Counter-Strike 2)

Открытые киберспортивные игры — ежегодные международные соревнования по компьютерному спорту. В 2024 году в турнире приняли участие более 37 тысяч киберспортсменов, а на финал приехали представители восьми стран: России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Литвы, Молдавии и Узбекистана.

