CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

27 июня, 12:31

В Минспорта РФ разработали физические нормативы для киберспортсменов

Сергей Ярошенко

В Минспорта РФ разработали новый федеральный стандарт для подготовки киберспортсменов.

По данным ведомства, разряд не устанаваливается на этапе спортивной подготовки до года, а период обучения на этапе спортивной подготовки свыше года обязывает иметь второй или третий спортивные разряды. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

Нормативы делятся на общую и специальную физическую подготовку.

Согласно перечню нормативов по общей физической подготовке, для зачисления и перевода на этап спортивной специализации по «компьютерному спорту» юноши и девушки должны пробегать 30 м не более чем за 5,4 и 5,7 секунды соответственно.

Спортсмены должны уметь выполнять сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу: не менее 25 раз для юношей и 11 раз для девушек. Кроме того, существует требование к наклону вперед из положения стоя на гимнастической скамье относительно уровня скамьи. Для мужчин этот показатель должен составлять не менее 6 см, а для женщин — не менее 8 см.

Также в течение минуты юноши должны совершить не менее 40 подъемов тела из положения лежа на спине, а девушки — не менее 35.

Скриншот из&nbsp;игры Fable Anniversary.5 книг о гейминге и киберспорте, которые стоит прочитать

В специальную физическую подготовку входит выполнение теста на оценку простой зрительно-моторной реакции на световые сигналы. У мужчин скорость реакции должна быть не более 0,205 сек, у женщин — не более чем 0,215 сек. Выполнение клик-теста левой кнопкой мыши ведущей рукой за 30 секунд (из трех попыток оценивается лучшая) должно быть не менее чем 205 раз для мужчин и 195 раз — для женщин.

Источник: Коммерсантъ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Киберспорт
Читайте также
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Выборы в Чехии ведут к власти евроскептиков. Разбор
Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Spirit интересуется zweih. Он может заменить исключенного из ростера magixx

Natus Vincere всухую одолели Tundra Esports на PGL Wallachia Season 5

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости