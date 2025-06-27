В Минспорта РФ разработали физические нормативы для киберспортсменов

В Минспорта РФ разработали новый федеральный стандарт для подготовки киберспортсменов.

По данным ведомства, разряд не устанаваливается на этапе спортивной подготовки до года, а период обучения на этапе спортивной подготовки свыше года обязывает иметь второй или третий спортивные разряды. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

Нормативы делятся на общую и специальную физическую подготовку.

Согласно перечню нормативов по общей физической подготовке, для зачисления и перевода на этап спортивной специализации по «компьютерному спорту» юноши и девушки должны пробегать 30 м не более чем за 5,4 и 5,7 секунды соответственно.

Спортсмены должны уметь выполнять сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу: не менее 25 раз для юношей и 11 раз для девушек. Кроме того, существует требование к наклону вперед из положения стоя на гимнастической скамье относительно уровня скамьи. Для мужчин этот показатель должен составлять не менее 6 см, а для женщин — не менее 8 см.

Также в течение минуты юноши должны совершить не менее 40 подъемов тела из положения лежа на спине, а девушки — не менее 35.

В специальную физическую подготовку входит выполнение теста на оценку простой зрительно-моторной реакции на световые сигналы. У мужчин скорость реакции должна быть не более 0,205 сек, у женщин — не более чем 0,215 сек. Выполнение клик-теста левой кнопкой мыши ведущей рукой за 30 секунд (из трех попыток оценивается лучшая) должно быть не менее чем 205 раз для мужчин и 195 раз — для женщин.