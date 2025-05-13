В мини-игру «Терновый трон» в Dota 2 сыграли почти 100 миллионов раз

Мини-игра «Терновый трон» из дополнения «Павшая корона» для Dota 2 запускалась игроками почти 100 млн раз. Информация опубликована в официальном блоге компании.

Valve отметили, что «Терновый трон» стал одной из самых популярных мини-игр в составе архива «Павшей короны». Кроме того, разработчики напомнили, что весь архив с мини-играми остается доступным через главное меню Dota 2.

«Павшая корона» — это одно из крупнейших обновлений для Dota 2. Ранее Valve выпустили подробный блог о том, как создавался «Терновый трон».