В игре Dota 2 состоялся самый длинный матч в истории, который длился почти сутки

Стример Grusti_ne решил провести челлендж — сыграть в Dota двое суток. Он запустил рейтинговый матч 24 мая и договорился с союзниками и соперниками по игре установить несколько рекордов.

За 21 час участники матча сделали более 1700 убийств: 630 за Radiant и более 1100 за Dire, у которой позже сломался счетчик фрагов.

Фанаты Dota 2 установили рекорды по продолжительности игры в матчмейкинге, количеству убийств, применений способностей и другим параметрам. Предыдущий рекорд по длительности игры был зафиксирован в 2020 году и составлял 6 часов 8 минут. Grusti_ne не собирается останавливаться, чтобы заработать как можно больше необычных достижений.