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Сегодня, 09:21

В Германии впервые с 2011 года пройдет главный турнир года по Dota 2

Камила Абдурахманова
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Соревнование под названием The International по Dota 2 примет немецкий город Гамбург. Информация об этом появилась на сайте компьютерной игры.

Матчи турнира состоятся 11-14 сентября на «Барклейс Арене», домашнем стадионе хоккейной команды «Гамбург Фризерс». Стадион вмещает до 15 тысяч зрителей.

Это будет второй раз, когда турнир проходит в Германии. Первый раз был в 2011 году в Кельне, тогда победителем стала украинская команда Natus Vincere.

Чаще всего престижный турнир по Dota 2 выигрывали европейские команды OG (в 2018 и 2019 годах) и Team Liquid (в 2017 и 2024 годах), а также российская Team Spirit (в 2021 и 2023 годах).

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