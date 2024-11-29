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Сегодня, 23:22

В Федерации компьютерного спорта Москвы рассказали о финале чемпионата столицы по Dota 2

Владислав Маслов
Корреспондент
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Исполнительный директор Федерации компьютерного спорта города Москвы Андрей Матросов рассказал о проведении финала чемпионата столицы по Dota 2.

«На выставке РЭД ЭКСПО мы проводим финал чемпионата Москвы по Dota 2 при поддержке Департамента спорта города. За победу борются две сильные команды, прошедшие сложный отбор — почти 50 составов участвовали в квалификации. Восемь прошли в плей-офф и вот сегодня финал. Финалистам будут присвоены спортивные разряды, а победителей пригласят в сборную города Москвы, которая представит столицу во всероссийских и, возможно, международных соревнованиях по Dota 2.

Мы продолжим развивать киберспорт в столице. Надеемся, что в 2025 году нам удастся провести два очень крупных турнира на московских площадках, говорит о которых пока не стану. Но будет очень красочно и интересно», — цитирует CyberMeta Матросова.

29 ноября на сцене РЭД ЭКСПО проходят соревнования по шутеру «Калибр», финал чемпионата Москвы по Dota 2 и решающие матчи Quickfire по Point Blank.

В финале Чемпионата Москвы по Dota 2 приняли участие команды XSEN TEAM и AFK30. Матч завершился со счетом 2:0 по картам. Победителем стала AFK30.

Источник: CyberMeta
Киберспорт
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